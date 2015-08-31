تجديد حبس كهربائى وشقيقه قبل ترويجهما 200 ألف صاروخ ألعاب نارية بالموسكى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس كهربائى وشقيقه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاتجار فى الألعاب النارية بمنطقة الموسكى.

كانت الأجهزة الأمنية ضبطت كل من "أحمد.و.م" 29 سنة كهربائى، وشقيقه "صابر" 34 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة، لقيامهما بالاتجار فى الألعاب النارية واتخاذهما من دائرة القسم مكانًا للاتجار فيها.

وتم ضبطهما حال استقلالهما السيارة رقم س ج س 487 ماركة سوزوكى فان "ملك وقيادة الأول"، وعثر بداخلها على 200 ألف صاروخ مختلف الأحجام والأنواع، ومبلغ مالى، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6085/2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.