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مرور الجيزة يضبط 3 آلاف مخالفة فى 24 ساعة

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مرور الجيزة يضبط 3 آلاف مخالفة فى 24 ساعة مرور الجيزة يضبط 3 آلاف مخالفة فى 24 ساعة
كثّفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، بناءً على توجيهات اللواء طارق نصر مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، الحملات المرورية على محاور وشوارع المحافظة لضبط المخالفات المرورية، ومتابعة حركة سير المركبات والعمل على فك الزحام المرورى بجميع الميادين.

وأسفرت الحملات التى شنتها الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأشرف عليها اللواء عادل زكى نائب مدير المرور عن ضبط 2992 مخالفات مرورية متنوعة، ما بين "قيادة بدون رخصة قيادة - متنوعات - انتظار خاطئ"، وضبط 30 دراجة بخارية و13 مركبات توك توك و15 مخالفة التقطتها أجهزة الرادار و1019 مخالفة نموذج 125، و15 مخالفة حملة مطالع ومنازل الكبارى "موقف عشوائى" و137 مخالفة تصوير بالكاميرات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين وعرضهم على النيابات المختصة.

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