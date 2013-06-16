جمال عبدالسلام: مطالب الأطباء مشروعة ونرفض "الشماريخ" وتشويه جدران النقابة

كتب : محمد سليمان منذ 25 دقيقة

أكد الدكتور جمال عبدالسلام، الأمين العام لنقابة الأطباء على تضامنه الكامل مع مطالب الأطباء التي وصفها بـ"المشروعة"، فيما أعلنوه في وقفتهم أمس، أمام دار الحكمة مثل المطالبة بزيادة ميزانية الصحة وسرعة إقرار الكادر بمراحله المختلفة.

وقال "إن مجلس النقابة يحمل على عاتقه كل هذه المطالب ويعمل علي تحقيقها، وكان آخرها مفاوضات النقابة مع وزارة المالية التي انتهت بإعلان الوزارة توفير المخصصات المالية لتطبيق مشروع كادر المهن الطبية.

وأبدى الأمين العام، استياءه الشديد من بعض التصرفات غير اللائقة التي صدرت من بعض الأطباء المتظاهرين، والتي أدت إلى تشويه جدران مدخل النقابة بالكتابة عليها، وإطلاق الشماريخ أمامها.

واضاف في بيان له اليوم: "تم عمل تجديدات وأعمال صيانة لواجهة مبنى النقابة العامة بقصر العيني مؤخرا والتي لم تتم فيما يزيد عن 10 سنوات مضت حتى يكون مظهرا لائقا بنقابة عريقة مثل نقابة الأطباء بحوالي 100 ألف جنيه، ما يجعل مثل هذه التصرفات إهدارا للمال العام".

وتابع:"ما المانع أن نعبر عن مطالبنا ولكن بالشكل الذي يليق بالأطباء الذين يضعهم المجتمع في مكانة عالية ويرسم لهم صورة ذهنية مختلفة عن العامة حتى في التظاهر"، مشيرًا إلى أن دار الحكمة ستظل دائما عنوانا للحكمة ومكانا للأطباء يتسع للجميع بمختلف توجهاتهم ومطالبهم.