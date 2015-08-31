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التحقيق مع عاطل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بحدائق القبة

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التحقيق مع عاطل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بحدائق القبة التحقيق مع عاطل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بحدائق القبة
تباشر نيابة حدائق القبة برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة رئيس النيابة التحقيق مع عاطل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بحدائق القبة.

كان النقيب عبد العزيز محمد معاون مباحث قسم شرطة حدائق القبة، قد تمكن من ضبط "احمد. ع" 19 سنة، عاطل، ومقيم دائرة القسم، أثناء استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى 500 جنيه.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المخدرات بقصد الاتجار، وأنه يستخدم الدراجة البخارية بقصد توصيل المخدرات إلى عملائه، تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

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