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مساعد أول وزير العدل يستعرض مطالب العاملين بـ "الشهر العقارى" فى اجتماعه بالمساعدين

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مساعد أول وزير العدل يستعرض مطالب العاملين بـ "الشهر العقارى" فى اجتماعه بالمساعدين مساعد أول وزير العدل يستعرض مطالب العاملين بـ "الشهر العقارى" فى اجتماعه بالمساعدين
يعقد المستشار محمد رضا شوكت مساعد أول وزير العدل اجتماعا مع مساعدى وزير العدل خلال اليومين القادمين لبحث ودراسة أهم الملفات العالقة بالوزارة.

وقال مصدر قضائى إن الاجتماع سيتناول استعراض أبرز الملفات الموجودة داخل كل قطاع من القطاعات التى تم تعيين مساعد جديد بها ومنها إدارة مكافحة الفساد التى من المفترض أن تستكمل اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لدراسة الملفات العالقة بها كواحدة من أهم إدارات وزارة العدل، كما يتطرق إلى خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة والنتائج المرجوة منها.

وأضاف المصدر فى تصريحات "لليوم السابع" أن اجتماع مساعد أول وزير العدل سيسبق الاجتماع الاسبوعى للمستشار أحمد الزند بكافة المساعدين المتواجدين بالوزارة لطرح جميع الملفات العالقة والذى يعقبه اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد المصدر أن الاجتماع سيتعرض إلى ملف مطالب العاملين بالشهر العقارى والتوثيق، بشأن المساواة المادية بين قطاع الشهر العقارى والتوثيق مع باقى قطاعات الوزارة، والتى تم تقديم العديد من المذكرات والطلبات بشأنها خلال الفترة الماضية من جانب أعضاء الشهر العقارى؛ لتحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين داخل قطاعات الوزارة الأربعة.

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