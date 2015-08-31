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ضبط بقال بحوزته كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها بقنا

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ضبط بقال بحوزته كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها بقنا ضبط بقال بحوزته كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها بقنا
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد برئاسة العقيد مروان العيسوى، من ضبط بقال قبل ترويجه كمية من المواد المخدرة المتنوعة.

كانت قد وردت معلومات لكل من المقدم محمد الضبع والرائدين ياسر صقر ووسام الدين، تفيد قيام ثابت.م.ا، 46 سنة بقال بقرية جراجوس التابعة لمركز قوص، بحوزة كمية من المواد المخدرة المختلفة لترويجها على عملائه.

بعد تقنين الإجراءات وعمل عدة أكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته "270 قرص تامول إكس المخدر، و20 جرام أفيون و20 جرام حشيش 17000 جنيه وهاتف محمول"، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات.

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