ارتباك في رحلات الخطوط السورية بعد قرار قطع العلاقات وسحب القائم بالأعمال المصري

كتب : حسن حسين منذ 15 دقيقة

شهدت رحلات الخطوط السورية بين مصر وسوريا، اليوم، ارتباكا بعد ساعات من قرار الرئيس محمد مرسي بقطع العلاقات وسحب القائم بالأعمال المصري من دمشق، حيث شهدت تأخيرا حوالي تسع ساعات.

صرحت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة الدولي، "تلقينا إشارة من مكتب الخطوط السورية بالمطار يطلب عدم السماح لدخول ركاب الرحلتين رقم 202 والمتجهة إلى دمشق و206 والمتجهة إلى العاصمة السورية عبر اللاذقية إلى الدائرة الجمركية، حيث ستتأخر الرحلتين حوالى تسع ساعات بسبب ظروف التشغيل في مطار دمشق".

وأضافت المصادر، "لم يصل أحد من أعضاء السفارة المصرية في دمشق خلال الساعات الماضية طبقا لقرار قطع العلاقات وسحب القائم بالأعمال، كما لم تتأثر حركة وصول السوريين لمصر، حيث ما زالت نفس الإجراءات المتبعة لدخولهم البلاد، وهي بدون تأشيرات دخول مسبقة، وذلك في إطار حرص مصر على حسن استقبال السوريين في مصر في إطار مساعدة مصر للشعب السوري".