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انتقال "أمن الشرقية" إلى العاشر من رمضان لمعاينة موقع حرق سيارة النجدة

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انتقال "أمن الشرقية" إلى العاشر من رمضان لمعاينة موقع حرق سيارة النجدة انتقال "أمن الشرقية" إلى العاشر من رمضان لمعاينة موقع حرق سيارة النجدة
انتقلت قوة من مباحث مديرية الأمن بالشرقية بقيادة العميد أحمد عبد العزيز، إلى مدينة العاشر من رمضان وبالتحديد منطقة صدناوى، موقع حادثة حرق سيارة النجدة التابعة لقسم شرطة أول العاشر على يد بعض العناصر الإخوانية.

وفور وصول رئيس مباحث الشرقية ورئيس إدارة الأمن الوطنى بالشرقية لموقع الحادثة، أكد شهود عيان أن مجموعة من الشباب، فور خروجهم من الصلاة بمسجد التوحيد والسنة المحمدية وخلال مسيرتهم بشارع صدناوى، احتكوا بدورية للشرطة النجدة عائدة إلى مقر قسم اول الذى يبعد أمتارا من موقع المسجد وألقوا عليها زجاجات مولوتوف وقاموا بقلب السيارة وفروا هاربين فى الشوارع الجانبية أمام مكتب تموين العاشر ومجمع الخدمات .

كما أكد أحد شهود العيان، أنه كان بينهم شاب ملثم كان ينتظرهم بجانب الشارع وفور وصول سيارة النجدة التى مرت بجانب المسيرة اشتعلت الأحداث.

ولم تسفر حادثة الحرق عن اى خسائر بشرية حيث نجا ثلاثة امناء شرطة كان يستقلون السيارة.

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http://www.youm7.com/story/2015/8/30/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86/2327154#.VeNnc_mqqko

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