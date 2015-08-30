إصابة مجند أثناء إزالة إشغالات فى العاشر من رمضان

أصيب المجند حسن فخرى بدير، بجروح سطحية، إثر سقوط واجهة محل عليه خلال مشاركته فى قوة تأمين حملة إزالة إشغالات شنتها مديرية أمن الشرقية بميدان الأردنية فى مدينة العاشر من رمضان وتم نقله إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر لتلقى الإسعافات الأولية.

كان اللواء محمد على مساعد مدير أمن الشرقية، قاد صباح اليوم حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والمخالفات من ميادين وشوارع مدينة العاشر لإزالة المخالفات ونصبات الشاى والكافيهات المخالفة.

شارك فى الحملة المكونة من أكثر من 40 فردًا ممثلين من الإدارة العامة لفرقة تأمين العاشر، وشرطة المرافق، ومأمور قسم أول العميد سامى الأشهب والإدارة العامة للبحث الجنائى برئاسة العميد محمد عربان، والإدارة العامة للإشغالات بجهاز تنمية العاشر برئاسة المهندس عادل حسن مرسى، وحسين الشرقاوى والأمين عبد الستار عبده، وقوات الأمن المركزى وتأمين الحملات.

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