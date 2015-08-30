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ضبط موظف متهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات التوفير ببريد المحروسة

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ضبط موظف متهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات التوفير ببريد المحروسة ضبط موظف متهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات التوفير ببريد المحروسة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمباحث البريد بقنا من كشف تلاعب فى حسابات عملاء التوفير بمكتب بريد المحروسة بقنا.

كانت وردت معلومات لإدارة شرطة البريد، مفادها وجود تلاعب بحسابات عملاء التوفير بمكتب بريد المحروسة التابع لمنطقة بريد قنا.

بإجراء التحريات والفحص، أكدت صحة ما ورد من معلومات، وأضافت بقيام أحمد. ع. ى. س 31 سنة معاون مكتب بريد المحروسة مقيم قرية المحروسة، قنا، بالاستيلاء على مبلغ مالى 32000 جنيه
>من حسابات التوفير الخاص بعملاء المكتب، وذلك عن طريق تزوير توقيع العملاء على إيصالات السحب دون علمهم والاستيلاء على المبالغ لنفسه دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضبط مباحث البريد من ضبط المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقام بسداد المبلغ المستولى عليه.

تحرر المحضر رقم 2 أحوال إدارة شرطة البريد، وأرسل بالمتهم لمركز شرطة قنا وأعيد قيده برقم 4053 / 2015 أدارى المركز وجار العرض على النيابة.
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