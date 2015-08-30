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ضبط 17 ألف علبة سجائر مهربة من الخارج بمطروح

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ضبط 17 ألف علبة سجائر مهربة من الخارج بمطروح ضبط 17 ألف علبة سجائر مهربة من الخارج بمطروح
تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، إخطارًا من قسم شرطة الحمام، بضبط 17 ألفًا و360 علبة سجائر مهربة من الخارج ومجهولة المصدر، محملة على سيارة ربع نقل وبحوزة شخصين، تم إلقاء القبض عليهما.

تمكن ضباط قسم مباحث الحمام والقوة المرافقة من ضبط السيارة رقم 2963 ب س ع ماركة شيفروليه حمراء اللون قيادة هشام.ج.ز (33 سنة) سائق، مقيم بمحافظة البحيرة وبصحبته صلاح.ع.ا (26 سنة) تاجر، مقيم بمنطقة العامرية بالإسكندرية وبحيازتها كمية كبيرة من السجائر أجنبية الصنع، مجهولة المصدر محملة على السيارة، تم تهريبها وإدخالها البلاد بطرق غير شرعية دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.

بحصر السجائر المضبوطة تبين أنها 17 ألفًا و360 علبة سجائر، بمواجهة قائد السيارة بما أسفر عنه الضبط، أكد أن المضبوطات ملك المتهم الثانى، مع علمه بكونها غير خالصة الرسوم الجمركية وأن دوره أقتصر على نقلها، وبمواجهة المتهم الثانى اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض بيعها داخل البلاد دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح تهريب الحمام وجارِ العرض على النيابة العامة.

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مصر 365