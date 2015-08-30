نيابة الأزبكية تنتدب طبيبا شرعيا لبيان سبب وفاة ضحية مستشفى السكة الحديد

انتدبت نيابة الازبكية طبيبا شرعيا لبيان سبب وفاة إبراهيم سلامة ضحية مستشفى السكة الحديد بعد اتهامات إسرته للمستشفى بالتسسب فى وفاته .

وقال والد الضحية سلامة يوسف لـ"اليوم السابع" بأنه توجه إلى نيابة الأزبكية بعد البلاغ الذى حرره فى قسم الازبكية يتهم فيه إدارة المستشفى وطبيبى التخدير والجراحة بالتسبب فى وفاة أبنه الذى دخل إلى المستشفى الاثنين الماضى لإجراء عملية بواسير.

وأضاف والد الضحية أن جثمان ابنه داخل المستشفى فى انتظار وصول الطبيب الشرعى وفقا لما أمرت النيابة العامة من أجل تحديد السبب الدقيق للوفاة.

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