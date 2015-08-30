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تحرير 427 مخالفة مرورية وتحصيل 15 ألفا و600 جنيه غرامات بمطروح

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تحرير 427 مخالفة مرورية وتحصيل 15 ألفا و600 جنيه غرامات بمطروح تحرير 427 مخالفة مرورية وتحصيل 15 ألفا و600 جنيه غرامات بمطروح
شنت مديرية أمن مطروح، تحت إشراف مدير إدارة المرور، وعدد من قيادات المديرية، حملتها المرورية اليومية، لضبط الشوارع، وحركة المرور فيها.

وقال اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن الحملة أسفرت عن تحرير 427 مخالفة مرورية متنوعة والتصالح الفورى فى 92 مخالفة بسداد غرامة فورية بإجمالى 15 ألفا و600 جنيه.


>ضبط 379 مخالفة وتحصيل 17 ألفا و850 جنيها غرامات بمطروح
>تحرير 397 مخالفة مرورية متنوعة وتحصيل 17 ألف جنيه غرامات فورية بمطروح

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