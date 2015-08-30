أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سائق يطلق النار على زميله بسبب علاقته العاطفية ببنت خالته فى بولاق الدكرور

Google+ Print
سائق يطلق النار على زميله بسبب علاقته العاطفية ببنت خالته فى بولاق الدكرور سائق يطلق النار على زميله بسبب علاقته العاطفية ببنت خالته فى بولاق الدكرور
نشبت مشاجرة بين سائقين بدائرة قسم بولاق الدركرور بسبب خلافات نشبت بين كل من، "محمد. ش" 26 سنة و"خالد.ح" 30 سنة بسبب معاتبة الأول لزميله لقيامه بإقامة علاقة عاطفية مع بنت خالته، فتبادل الطرفان إطلاق الخرطوش.

تلقى اللواء مجدى عبد العال إخطاراً بنشوب مشاجرة بين سائقين على إثر خلافات لوجود علاقة عاطفية تطورت إلى مشاجرة تبادل الطرفان خلالها إطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى كان بحوزته محدثاً إصابة الأول.

وتمكن رئيس وضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 مم – 4 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365