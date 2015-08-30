سائق يطلق النار على زميله بسبب علاقته العاطفية ببنت خالته فى بولاق الدكرور

نشبت مشاجرة بين سائقين بدائرة قسم بولاق الدركرور بسبب خلافات نشبت بين كل من، "محمد. ش" 26 سنة و"خالد.ح" 30 سنة بسبب معاتبة الأول لزميله لقيامه بإقامة علاقة عاطفية مع بنت خالته، فتبادل الطرفان إطلاق الخرطوش.

تلقى اللواء مجدى عبد العال إخطاراً بنشوب مشاجرة بين سائقين على إثر خلافات لوجود علاقة عاطفية تطورت إلى مشاجرة تبادل الطرفان خلالها إطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى كان بحوزته محدثاً إصابة الأول.

وتمكن رئيس وضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 مم – 4 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.