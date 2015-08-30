الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود بالقرب من مديرية أمن المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود وقع فى شارع كورنيش النيل بالمنيا، ببرج سكنى مواجه لمبنى مديرية الأمن، وتبين نشوبه بكمية من القمامة، وتمت السيطرة عليه دون أى خسائر أو إصابات.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطاراً من عمليات النجدة باندلاع حريق ببرج سكنى مجاور لمبنى المديرية من الناحية الجنوبية، وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف، وتبين نشوب الحريق بكمية من القمامة مجاورة لبنك خاص كائن بالبرج السكنى، وتم إخماد الحريق دون حدوث أى خسائر أو إصابات.

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