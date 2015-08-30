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راعى أغنام يتهم تاجر أسمنت وحارس عقاره بقتل ابنته 5 سنوات فى الفيوم

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راعى أغنام يتهم تاجر أسمنت وحارس عقاره بقتل ابنته 5 سنوات فى الفيوم راعى أغنام يتهم تاجر أسمنت وحارس عقاره بقتل ابنته 5 سنوات فى الفيوم
قامت مباحث بندر الفيوم اليوم، بضبط تاجر أسمنت وحارس عقاره اتهمهما راعى أغنام بقتل طفلته، التى تبلغ من العمر 5 سنوات بعد التعدى عليها بالضرب لاستخدامها صنبور مياه أمام مخزن الأول لملء جركن مياه وتم إحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الفيوم، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بالعثور على جثة طفلة، بطريق منشأة عبدالله، وانتقلت مباحث قسم الشرطة إلى المكان، حيث تبين أن الطفلة تدعى (رباب غانم جمعة-5 سنوات)، مقيمة بعزبة العرب، ملقاة فى أرض زراعية مجاورة للطريق، وبها كسر بالذراع الأيسر وكدمة بالوجه من الجانب الأيسر أيضا.

بسؤال والدها (غانم جمعة 35 سنة) راعى أغنام، اتهم كلا من ( مصطفى.أ.ج-49 سنة)، تاجر أسمنت، بالتعدى على نجلته بالضرب لترددها على "صنبور مياه " أمام مخزنه، لملأ جراكن المياه حتى لفظت انفاسها الأخيرة كما اتهم والد الطفلة المجنى عليها حارس المخزن ويدعى ( محمد.ف.ط-52 سنة بنقل جثة ابنته وإلقائها بداخل الأرض الزراعية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، بعد معاينة النيابة العامة لمكان الحادث، وتمكنت مباحث بندر الفيوم من القبض على المتهمين، حيث أنكر الأول علاقته بالواقعة، بينما اعترف الثانى بنقل جثة الطفلة إلى الأرض الزراعية.

وأمرت نيابة بندر الفيوم، بسرعة إجراء التحريات عن الواقعة، واستكمال الفحص، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365