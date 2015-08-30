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12 سبتمبر.. محاكمة المتهمين ببيع لحوم فاسدة بمحل جزارة فى الزمالك

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12 سبتمبر.. محاكمة المتهمين ببيع لحوم فاسدة بمحل جزارة فى الزمالك 12 سبتمبر.. محاكمة المتهمين ببيع لحوم فاسدة بمحل جزارة فى الزمالك
حدد المستشار أحمد سمير رئيس دائرة جنح مستأنف قصر النيل بمحكمة جنوب القاهرة، جلسة 12 سبتمبر المقبلة لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين ببيع لحوم منتهية الصلاحية بمحل "جزارة" فى منطقة الزمالك.

وكانت إدارة بحى غرب القاهرة، تلقت شكوى من أحد المواطنين تفيد بقيام كل من "جمال.ع" وشقيقه "محمد.ع" أصحاب محل جزارة "لحوم الزمالك" بمنطقة الزمالك، ببيع اللحوم على أساس أنها بلدى بأسعار عالية، وهى فى الحقيقة مستوردة، بالإضافة لتخزينهما تلك اللحوم فى مخازن خاصة بهما.

وكلفت الإدارة المعنية لجنة تتضمنت "مفتيش التموين، وطبيب بطرى، ومفتش أغذية" وبالتنسيق مع قسم شرطة قصر النيل، تمت مداهمة محل الجزارة سالف الذكر، وأسفرت الحملة عن ضبط 700 كيلوجرام من اللحوم المفرومة والمعبئة داخل أكياس سوداء اللون منتهية الصلاحية، وتم إعدام كميات من تلك اللحوم 300 كيلو من مقطعات اللحوم، و400 كيلو من مقطعات الدجاج والأوراك، عقب التأكد بأنها وغير صالحة للاستعمال الآدمى.

وكشفت اللجنة وجود عدد من المخازن يقوم المتهمان بتخزين اللحوم المستوردة بداخلها، ثم نقلها تدريجيا إلى محل الجزارة، وحرر المحضر اللازم للواقعة الذى حمل رقم 4666 لسنة 2015 جنح قصر النيل، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع المتهمين، تمهيدا لإحالتهما للمحاكمة.

ويذكر أن النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار المتهمين، إلى أن تمت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنح قصر النيل التى قضت غيابيا بحبسهما 3 سنوات مع الشغل وكفالة 100 ألف جنيه وغرامة 10000 جنيه للمصادرة عن التهم الآتية ذبح وسلخ حيوانات بغير الأماكن المخصصة لها، وعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية، وحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر، وإدارة مخازن بدون تراخيص.

كما تقدم دفاع المتهمين بالاستئناف على الحكم أمام دائرة مستأنف جنح قصر النيل برقم 3499 لسنة 2015.

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مصر 365

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