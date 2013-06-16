أخبار عاجلة

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

بالصور| العالم يغرق.. أمطار في الهند وفيضانات بفرنسا وألمانيا

Google+ Print
بالصور| العالم يغرق.. أمطار في الهند وفيضانات بفرنسا وألمانيا بالصور| العالم يغرق.. أمطار في الهند وفيضانات بفرنسا وألمانيا

كتب : مروة مدحت منذ 2 دقيقة

121377_660_3283136.jpg

سكان نيويورك يواجهون الأمطار بالمظلات

G51bdd63bba7b7.jpg

سكان نيويورك يواجهون الأمطار بالمظلات

G51bdd63bee7b7.jpg

سكان نيويورك يواجهون الأمطار بالمظلات

G51bdd63c2d1fb.jpg

سكان نيويورك يواجهون الأمطار بالمظلات

G51bdd63c5e6fa.jpg

فيضانات ألمانيا تدمر سدين حتى الآن

G51bdd63c94638.jpg

فيضانات ألمانيا تدمر سدين حتى الآن

G51bdd63cc8e09.jpg

فيضانات المجر تغرق الغزلان

G51bdd63d33b46.jpg

فيضانات المجر تغرق الغزلان

G51bdd63d828ef.jpg

فيضانات المجر تغرق الغزلان

G51bdd63d9887b.jpg

أمطار فرنسا تغرق الطرق الرئيسية بباريس

G51bdd63dd9785.jpg

فيضانات الهند تغرق نيودلهي

G51bdd63e1a8ce.jpg

فيضانات الهند تغرق نيودلهي

G51bdd63e51416.jpg

فيضانات الهند تغرق نيودلهي

G51bdd63e8a5ce.jpg

فيضانات الهند تغرق نيودلهي

G51bdd63edba86.jpg

فيضانات الهند تغرق نيودلهي

G51bdd63f28752.jpg

فيضانات أمريكا توقف بطولة "الولايات المتحدة للغولف"

تحتاج الفيضانات معظم دول أوربا منذ أكثر من أسبوعين، حيث تسببت فيضانات ألمانيا في تدمير الكثير من المنازل بالمناطق الشرقية والجنوبية، كما عملت على إغراق الطرق، وحاولت الألمانية السيطرة على الموقف، عن طريق استخدام قوات الجيش لتدعيم السدود بالكثبان الرملية، بعد أن تسببت الفيضانات بانهيار سدين حتى الآن.

أما في فرنسا لم يختلف الوضع كثيرا، حيث استمر هطول الأمطار الغزيرة على عدة مناطق في فرنسا، ما تسبب في غرق الشوارع الرئيسية بالعاصمة الفرنسية باريس.

كما تسببت فيضانات الولايات المتحدة الأمريكية في إيقاف بطولة "الولايات المتحدة للجولف"، بسبب إغراق مياه الفيضانات لأرضية الملاعب، واجتاحت ولاية نيويورك موجة من الأمطار الغزيرة، تسببت في إغراق الطرق، وبدأ السكان يحتمون بها بوضع السترات والمظلات فوق رؤوسهم.

وفي الهند استمر هطول الأمطار الغزيرة على عدة مناطق ومن أهمها العاصمة الهندية نيودلهي، ما تسبب في إعاقة السير بالشوارع وغرق الكثير من الطرق، وصرح خبراء الأرصاد في الهند أن الأمطار التي تتعرض لها الدولة هذا العام أكثر، ما تتعرض له كل عام في مثل هذا الوقت من العام.

وفي المجر تسببت مياه الفيضانات والأمطار الغزيرة في غرق الكثير من الأراضي الزراعية والغزلان، كما أدت الفيضانات إلى ارتفاع منسوب المياه في نهر الدانوب، النهر الرئيسي في المجر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج