بالصور| العالم يغرق.. أمطار في الهند وفيضانات بفرنسا وألمانيا

كتب : مروة مدحت منذ 2 دقيقة

سكان نيويورك يواجهون الأمطار بالمظلات سكان نيويورك يواجهون الأمطار بالمظلات سكان نيويورك يواجهون الأمطار بالمظلات سكان نيويورك يواجهون الأمطار بالمظلات فيضانات ألمانيا تدمر سدين حتى الآن فيضانات ألمانيا تدمر سدين حتى الآن فيضانات المجر تغرق الغزلان فيضانات المجر تغرق الغزلان فيضانات المجر تغرق الغزلان أمطار فرنسا تغرق الطرق الرئيسية بباريس فيضانات الهند تغرق نيودلهي فيضانات الهند تغرق نيودلهي فيضانات الهند تغرق نيودلهي فيضانات الهند تغرق نيودلهي فيضانات الهند تغرق نيودلهي فيضانات أمريكا توقف بطولة "الولايات المتحدة للغولف"

تحتاج الفيضانات معظم دول أوربا منذ أكثر من أسبوعين، حيث تسببت فيضانات ألمانيا في تدمير الكثير من المنازل بالمناطق الشرقية والجنوبية، كما عملت على إغراق الطرق، وحاولت الحكومة الألمانية السيطرة على الموقف، عن طريق استخدام قوات الجيش لتدعيم السدود بالكثبان الرملية، بعد أن تسببت الفيضانات بانهيار سدين حتى الآن.

أما في فرنسا لم يختلف الوضع كثيرا، حيث استمر هطول الأمطار الغزيرة على عدة مناطق في فرنسا، ما تسبب في غرق الشوارع الرئيسية بالعاصمة الفرنسية باريس.

كما تسببت فيضانات الولايات المتحدة الأمريكية في إيقاف بطولة "الولايات المتحدة للجولف"، بسبب إغراق مياه الفيضانات لأرضية الملاعب، واجتاحت ولاية نيويورك موجة من الأمطار الغزيرة، تسببت في إغراق الطرق، وبدأ السكان يحتمون بها بوضع السترات والمظلات فوق رؤوسهم.

وفي الهند استمر هطول الأمطار الغزيرة على عدة مناطق ومن أهمها العاصمة الهندية نيودلهي، ما تسبب في إعاقة السير بالشوارع وغرق الكثير من الطرق، وصرح خبراء الأرصاد في الهند أن الأمطار التي تتعرض لها الدولة هذا العام أكثر، ما تتعرض له كل عام في مثل هذا الوقت من العام.

وفي المجر تسببت مياه الفيضانات والأمطار الغزيرة في غرق الكثير من الأراضي الزراعية والغزلان، كما أدت الفيضانات إلى ارتفاع منسوب المياه في نهر الدانوب، النهر الرئيسي في المجر.