القبض على 4 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة ومخدرات فى بنى سويف

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الأحد، بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن وبرئاسة العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية، القبض على 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة وطلقات نارية ومخدرات.

وتمكنت الحملة من ضبط "محمد .ع.ا" 27 سنة حاصل على دبلوم مقيم غياضة الشرقية مركز ببا وبحوزته بندقية اَلية عيار 7,62×39 تحمل رقم [ 709520 - 56 ]، تحرر له المحضر رقم 2015/5346 إدارى مركز ببا، وضبط "حمادة .م.ع" 20 سنة نقاش مقيم بندر سمسط وبحوزته فرد روسى عيار 7,62×39 ، تحرر له المحضر رم 2015/3014 إدارى مركز سمسطا.

كما تم ضبط "صابر .ا.س" 28 سنة سائق مقيم ملوى المنيا وبحوزته (200) جم من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وكذا هاتف محمول ومبلغ مالى (290) ج حصيلة الاتجار، تحرر له المحضر رقم 2015/3004 إدارى مركز سمسطا.

كما تم ضبط "على .ف.ص" 23 سنة عاطل مقيم الجزيرة المرتفعة بندر بنى سويف وبحوزته (50) جم من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وكذا هاتف محمول ومبلغ مالى (55) ج حصيلة الاتجار، تحرر له المحضر رقم 2015/14942 جنح قسم بنى سويف.