أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على 4 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة ومخدرات فى بنى سويف

Google+ Print
القبض على 4 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة ومخدرات فى بنى سويف القبض على 4 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة ومخدرات فى بنى سويف
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الأحد، بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن وبرئاسة العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية، القبض على 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة وطلقات نارية ومخدرات.

وتمكنت الحملة من ضبط "محمد .ع.ا" 27 سنة حاصل على دبلوم مقيم غياضة الشرقية مركز ببا وبحوزته بندقية اَلية عيار 7,62×39 تحمل رقم [ 709520 - 56 ]، تحرر له المحضر رقم 2015/5346 إدارى مركز ببا، وضبط "حمادة .م.ع" 20 سنة نقاش مقيم بندر سمسط وبحوزته فرد روسى عيار 7,62×39 ، تحرر له المحضر رم 2015/3014 إدارى مركز سمسطا.

كما تم ضبط "صابر .ا.س" 28 سنة سائق مقيم ملوى المنيا وبحوزته (200) جم من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وكذا هاتف محمول ومبلغ مالى (290) ج حصيلة الاتجار، تحرر له المحضر رقم 2015/3004 إدارى مركز سمسطا.

كما تم ضبط "على .ف.ص" 23 سنة عاطل مقيم الجزيرة المرتفعة بندر بنى سويف وبحوزته (50) جم من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وكذا هاتف محمول ومبلغ مالى (55) ج حصيلة الاتجار، تحرر له المحضر رقم 2015/14942 جنح قسم بنى سويف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365