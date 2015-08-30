إيداع المتهمين بـ"أحداث عنف العدوة" قفص المحكمة لبدء جلسة محاكمتهم

وصلت منذ قليل، هيئة محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار جمال عبد القادر، الى معهد امناء الشرطة بطرة، وذلك لاستكمال نظر إعادة محاكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، و78 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث العدوة".

كما تم إيداع المتهمين بالقضية القفص الزجاجى للمحكمة، ولم يكن من بينهم مرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع الذى لم يحضر حتى الآن.

وكانت شهدت مدينة العدوة بالمنيا، أعمال عنف وتخريب يوم 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.