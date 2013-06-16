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أمانة "الوسط" بالفيوم تدرب المرأة على صناعة الكروشيه

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أمانة "الوسط" بالفيوم تدرب المرأة على صناعة الكروشيه أمانة "الوسط" بالفيوم تدرب المرأة على صناعة الكروشيه

كتب : ميشيل عبدالله منذ 58 دقيقة

نظمت أمانة المرأة بحزب الوسط بالفيوم، الدورة الثالثة للتدريب على صناعة الإيتامين والكروشيه والكنفة والمكرميات بقرية اللاهون، بمركز الفيوم.

الدورة التدريبية عقدت تحت إشراف أمل شلقاني، أمينة المرأة بمركز الفيوم، وقام بالتدريب عزة عطية القليوبي، واستجاب الحزب لطلب المتدربات وبعض الأهالي بمد الدورة لثلاثة أيام أخرى.

وأعرب المهندس حمدى كامل، الأمين المساعد ومسؤول ملف التنمية بالحزب، عن سعادته البالغة لطلب الأهالي بمد فترة التدريب، وقال إن هذا يدل على نجاح الدورة، وأننا نلمس حاجة المواطن العادى، وهذا ما يزيدنا إصرارا للاستمرار.

وأعلن أن تنمية المجتمع ونشر ثقافة الإنتاج يحتاج لعمل كبير وجاد، وهذا ما نسعى إليه فى حزب الوسط.

وأضاف أنه سيلتقى بالدكتور حسين ياسين، أمين عام الحزب بالفيوم، وأعضاء الأمانة العامة، لعقد اجتماع في نهاية الأسبوع القادم، لعرض ما تم في خطة التنمية، والتدريب ومشروع محو الأمية في الفترة الماضية ومناقشة زيادة الدعم لتوسيع النشاط في الفترة القادمة.

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