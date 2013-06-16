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الدعوة السلفية و"النور" بالإسكندرية ينظمان حملة لتطوير قسم الحروق بمستشفى رأس التين

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الدعوة السلفية و"النور" بالإسكندرية ينظمان حملة لتطوير قسم الحروق بمستشفى رأس التين الدعوة السلفية و"النور" بالإسكندرية ينظمان حملة لتطوير قسم الحروق بمستشفى رأس التين
نائب مدير المستشفى: كل من يشاغلنا هو خدمة المرضى.. ولا ننظر إلى هوية من يتبرع لنا

كتب : حازم الوكيل منذ 38 دقيقة

نظمت الدعوة السلفية بالإسكندرية، وحزبها السياسي "النور"، حملة لتطوير قسم الحروق بمستشفى رأس التين غرب المدينة، لتغيير الدهانات والأسرّة وفتحات التهوية والأرضيات، بإجمالي ست غرف وعشرين سريرا.

ومثل حزب "النور" في افتتاح التطويرات، النائب عبدالله بدران، ومثل الدعوة السلفية الشيخ محمود عبدالحميد العسقلاني مسؤول الدعوة السلفية بالإسكندرية.

ويعد قسم الحروق بمستشفى رأس التين هو ثاني أكبر قسم للحروق بعد المستشفى الأميري الجامعي بالإسكندرية، وطالب حزب "النور" خلال الافتتاح كل الفصائل بالقيام بالعمل على خدمة المواطنين والبُعد عن المشاحنات فيما بينها من أجل مصلحة الوطن.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الشافعي، نائب مدير مستشفى رأس التين، إن الدعوة السلفية قدمت خدمة مجانية للمرضى بقسم الحروق، حيث دهنت الأرضيات وجددت شكل القسم في محاولة منها لمساعدة المرضى.

وأضاف الشافعي، أن "كل من يشاغلهم هو خدمة المرضى، وأن المستشفى لا تنظر إلى هوية من يتبرع إليها سواء كان حزبا سياسيا أو جماعة أو جمعية أهلية أو شخصا خيريا، ومن يريد أن يتباهى بالعمل الخيري فمن حقه".

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