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معاينة النيابة لشقة دعارة قسم العجوزة تكشف عن وجود غرف مساج بالشقة

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معاينة النيابة لشقة دعارة قسم العجوزة تكشف عن وجود غرف مساج بالشقة معاينة النيابة لشقة دعارة قسم العجوزة تكشف عن وجود غرف مساج بالشقة
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح العجوزة، اليوم السبت، تجديد حبس موظف وزوجته و2 آخرين كونوا دعارة تحت ستار شركة عقارات بشقة فى عقار قسم شرطة العجوزة 15 يوما.

وكشفت تحقيقات محمد السيوفى وكيل أول نيابة العجوزة، بإشراف المستشار أحمد دبوس أن المتهمة وزوجها كانا ينشران إعلانات على شبكة الإنترنت يطلبان سكرتارية للعمل فى شركة استثمار عقارى وعندما تأتى إليهما الفتيات يقنعوهن أن يعملن بوظيفة المساج والتدليك ومنهن من كن يوافقن والأخريات كن يرفضن.

وانتقل محمد السيوفى وكيل أول النيابة لمكان الشقة الموجودة أعلى قسم العجوزة، وتبين من المعاينة تقسيم الشقة لغرف مساج وبها سراير، كما تم ضبط داخل الشقة كمية من المخدرات.

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مصر 365

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