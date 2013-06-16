دير شبيجل: السعودية تريد تسليح المعارضة السورية بمضادات للطائرات

قالت مجلة دير شبيجل الألمانية، الأحد، إن المملكة العربية السعودية تعتزم تزويد المعارضة السورية بصواريخ مضادة للطائرات، لمواجهة مقاتلات نظام الرئيس السورى بشار الأسد.

وذكرت المجلة الأسبوعية، فى مقال قالت إنه يستند إلى تقرير سرى لجهاز الاستخبارات الأجنبية الألمانية والحكومة الألمانية الأسبوع الماضى، إن السعودية تدرس إرسال صواريخ "مانبادس" مسترال الأوروبية الصنع، والتى تعرف باسم أنظمة الدفاع الجوى المحمولة.

وأشارت المجلة إلى أن الصواريخ أرض جو التى تطلق من الكتف يمكن أن تستهدف الطائرات التى تحلق على ارتفاعات منخفضة ومن بينها المروحيات، والتى ساعدت المقاتلين الإسلاميين فى أفغانستان فى التغلب على القوات السوفياتية فى الثمانينات.

وتعهدت واشنطن الأسبوع الماضى، بإرسال مساعدات عسكرية إلى المعارضين السوريين المسلحين الذين يقاتلون ضد نظام الأسد بعد أن قالت إن لديها أدلة على استخدام النظام أسلحة كيماوية على نطاق ضيق.

ورفع الاتحاد الأوروبى حظرا على تسليح المعارضة الشهر الماضى، ممهدا الطريق لتقديم دعم غربى أوسع إلى المسلحين فى الحرب التى أودت بحياة نحو 93 ألف شخص حتى الآن.