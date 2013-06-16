أخبار عاجلة

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

دير شبيجل: السعودية تريد تسليح المعارضة السورية بمضادات للطائرات

Google+ Print
دير شبيجل: السعودية تريد تسليح المعارضة السورية بمضادات للطائرات دير شبيجل: السعودية تريد تسليح المعارضة السورية بمضادات للطائرات

قالت مجلة دير شبيجل الألمانية، الأحد، إن المملكة العربية تعتزم تزويد المعارضة السورية بصواريخ مضادة للطائرات، لمواجهة مقاتلات نظام الرئيس السورى بشار الأسد.

وذكرت المجلة الأسبوعية، فى مقال قالت إنه يستند إلى تقرير سرى لجهاز الاستخبارات الأجنبية الألمانية والحكومة الألمانية الأسبوع الماضى، إن السعودية تدرس إرسال صواريخ "مانبادس" مسترال الأوروبية الصنع، والتى تعرف باسم أنظمة الدفاع الجوى المحمولة.

وأشارت المجلة إلى أن الصواريخ أرض جو التى تطلق من الكتف يمكن أن تستهدف الطائرات التى تحلق على ارتفاعات منخفضة ومن بينها المروحيات، والتى ساعدت المقاتلين الإسلاميين فى أفغانستان فى التغلب على القوات السوفياتية فى الثمانينات.

وتعهدت واشنطن الأسبوع الماضى، بإرسال مساعدات عسكرية إلى المعارضين السوريين المسلحين الذين يقاتلون ضد نظام الأسد بعد أن قالت إن لديها أدلة على استخدام النظام أسلحة كيماوية على نطاق ضيق.

ورفع الاتحاد الأوروبى حظرا على تسليح المعارضة الشهر الماضى، ممهدا الطريق لتقديم دعم غربى أوسع إلى المسلحين فى الحرب التى أودت بحياة نحو 93 ألف شخص حتى الآن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً