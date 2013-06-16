ألعاب نارية تسبب حالة من الذعر أمام مجلس الشورى

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين منذ 23 دقيقة

انتابت العاملين بمجلسي الشعب والشورى حالة من الفزع، وأسرعت قوات الأمن بالمجلس إلى البوابة رقم "4"، إثر سماع دوي لإطلاق أعيرة نارية تبين أنها ألعاب نارية، قام أحد المارة بإطلاقها أمام باب المجلس من الخارج أثناء مروره بالشارع.

فوجئ العاملون بمجلس الشورى وقوات الأمن، أثناء انعقاد الجلسة الصباحية لمجلس الشورى، بسماع دوي لإطلاق أعيرة نارية، وأسرع بعض العاملين ممن تصادف سيرهم داخل المجلس إلى عكس صوت الطلقات، فيما توجه أفراد وضباط حرس المجلس إلى مصدر الصوت، الذي تبين أنه صوت ألعاب نارية أطلقها أحد المارة أمام بوابة المجلس.