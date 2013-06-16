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رئيس الشورى يعنف "العريان": "اقعد مكانك".. والأخير: "ما ينفعشي كده يا دكتور"

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رئيس الشورى يعنف "العريان": "اقعد مكانك".. والأخير: "ما ينفعشي كده يا دكتور" رئيس الشورى يعنف "العريان": "اقعد مكانك".. والأخير: "ما ينفعشي كده يا دكتور"

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين منذ 18 دقيقة

عنَّف الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إثر انفعال الأخير بعد مقاطعة رئيس المجلس له خلال مناقشة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية في الجلسة العامة اليوم.

كان "فهمي"، قاطع العريان طالبا من المستشار حاتم بجاتو وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، التعليق إلا أن العريان انفعل صارخًا وملوحًا بيديه "ماينفعش كده يادكتور احنا بنتكلم كلام مهم"، الأمر الذي تسبب في انفعال "فهمي" رافضًا الطريقة التي تحدث بها العريان، قائلاً له بانفعال "أنا بقولك اقعد.. اقعد"، فجلس العريان في مقعده غاضبًا.

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