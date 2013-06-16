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بالصور| نجوم الصين في حفل افتتاح مهرجان شانغهاي السينمائي الدولي

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بالصور| نجوم الصين في حفل افتتاح مهرجان شانغهاي السينمائي الدولي بالصور| نجوم الصين في حفل افتتاح مهرجان شانغهاي السينمائي الدولي

كتب : سارة سعيد الأحد 16-06-2013 14:35

حضر نجوم الصين حفل افتتاح مهرجان شانغهاي السينمائي الدولي أمس في شنغهاي، وفي مقدمتهم الممثلة فان شو والمغني والممثل التايواني تشو جاي، وعارضة الأزياء والممثلة لي شين آن والمغني ويل ليو جين كونغ.

وتألقت الممثلة بان شانشونغ على السجادة الحمراء بفستان طويل من اللون البيج الفتح، وما زاد من تألقها شعرها الطويل المنسدل من الخلف مع ابتسامتها الرائعة، كما تألقت الممثلة ني ني التي حضرت بصحبة صديقها الممثل فنغ شاوفينغ، في فستان ستان طويل من اللون الأبيض والبرتقالي، يتوسطه "فيونكة" كبيرة.

وسارت الممثلة جينغ تيان بكل ثقة على السجادة الحمراء بفستانها الأبيض الكلاسيكي ذي النقوش الوردية في جزئه السفلي، وارتدت عارضة الأزياء لي شين آن فستانا طويلا من اللون الأزرق، ويتداخل اللون الأبيض في جزئه العلوي، مع حقيبة صغيرة من نفس اللونين.

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