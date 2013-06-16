تأجيل ألبوم رامي صبري الجديد بسبب الأحداث السياسية

كتب : نورهان طلعت الأحد 16-06-2013 14:38

قررت شركة "مزيكا"، تأجيل صدور ألبوم الجديد لرامي صبري، والذي يحمل عنوان "وأنا معاه" إلى وقت لاحق، حيث وجدت الشركة ضرورة تأجيل صدور الألبوم، تضامنا مع الأحداث السياسية الساخنة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي، وحالة التوتر والقلق التي يعيشها الشعب المصري، نظرا لترقب الأوضاع، وما ستسفر عنه المظاهرات والاحتجاجات التى ستنطلق 30 يونية المقبل.

وناقش المنتج محسن جابر ورامي صبري والمهندس هشام الجزار، العضو المنتدب لشركة "مزيكا"، وعدد من القيادات بالشركة، الوضع بعد تحديد موعد صدور الألبوم المقرر له الأربعاء 19 يونيو، وكان الرأي الغالب تأجيل صدوره في جميع الأسواق، سواء في مصر أو الوطن العربي أو أوروبا وأمريكا، حتى تستقر الأوضاع وحتى يتفرغوا للتضامن مع أحداث 30 يونيو القادم.

وقال رامي فى جلسة المناقشات، إنه لن يشعر بسعادة الاحتفال بصدور الألبوم، والأمور في مصر في حالة شد وجذب ولا أحد يعلم إلى أين تسيير الأوضاع.