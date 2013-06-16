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بالصور| أبطال مسلسل Dexter يحتفلون بالموسم الثامن في هوليوود

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بالصور| أبطال مسلسل Dexter يحتفلون بالموسم الثامن في هوليوود بالصور| أبطال مسلسل Dexter يحتفلون بالموسم الثامن في هوليوود

كتب : سارة سعيد الأحد 16-06-2013 14:52

تألقت الممثلة جينيفر كاربنتر أثناء الاحتفال بالموسم الثامن لمسلسل "Dexter" في استوديوهات ميلك بهوليوود في كاليفورنيا، حيث ارتدت فستانا قصيرا من اللون الأسود مع حذاء عال الكعب من نفس اللون، وتألقت أيضا الممثلة جايمي موراي في ثوب قصير من اللون الأخضر، مع حذاء برتقالي اللون.

حضر الاحتفالية معظم أبطال المسلسل كالممثل مايكل جيم ووالممثل ديزموند هارينجتون، كما حضرت الممثلة إيفون ستارفسكي التي ارتدت ثوبا قصيرا من اللون الأسود ويعلوه جاكيت من اللون الأبيض بنفس طول الفستان، كذلك حضرت الممثلة إيمي جارسيا بفستان من اللون الأبيض، وصففت شعرها على شكل ضفيرة جانبية بسيطة.

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