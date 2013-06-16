دعوى قضائية تطالب بإسقط الجنسية عن "أيمن نور" لارتكابه جرائم بحق الوطن

صحيفة الدعوى: تصريحات نور في حوار الرئاسة لحل أزمة النيل مسيئة للجيش.. وجعلت البلاد في موضوع اتهام

كتب : محمد مجدي منذ 52 دقيقة

طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، سحب الجنسية عن الدكتور أيمن نور، زعيم حزب الغد، بسبب تصريحاته فى حوار الرئاسة يوم 3 يونيو الماضي للحديث عن أزمة سد النهضة، واصفة حديثه الذي أذاعه التليفزيون الرسمى بـ"الجرائم والكبائر" في حق الوطن.

واختصمت الدعوى المقامة من محمد مختار المحامي والتي حملت رقم 55372 لسنة 67 قضائية اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لسحب الجنسية من نور جزاءً لما اقترفه بحق الوطن، حسب ما ذكرته الدعوى.

وأضافت صحيفة الدعوى أن نور يدعي الوطنية و أنه زعيم حزب غد الثورة رغم عدم حقه في ممارسة العمل السياسي، إلا أنه عمل ضد مصلحة البلاد وعمل لصالح دولة أجنبية بتصريحاته، بأن جعلها لا تخشى مصر، وهو ما ظهر في قول أحد المسؤولين الإثيوبين: "لا نصدق أن الدولة المصرية ضعيفة ومثيرة للسخرية".

وأشارت الدعوى إلى أن أقواله في الحوار الرئاسي يفهم بها أننا ندق طبول الحرب ونبيت النية للتأثير في تلشأن الداخلي الإثيوبى بعمليات مخابراتية، كذلك تلويحه بإطلاق شائعات بأن مصر تشتري طائرات لضرب سد النهضة يدل على أن جيش مصر ليس مستعدا وأنه لا يملك طائرات الآن.

وأكدت الدعوى أن من حق إثيوبيا والمجتمع الدولي، أن تضع مصر في موضوع اتهام بأن مصر تنوي مهاجمة إثيوبيا بالطائرات وتدبير انقلاب على السلطة الشرعية، وهي اتهامات طالت السودان عند وصفها بـ "حال السودان بقى يقرف".