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رئيس "صناعة الشورى": مصر تقف عند الرقم صفر في مجال الثروة المعدنية

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رئيس "صناعة الشورى": مصر تقف عند الرقم صفر في مجال الثروة المعدنية رئيس "صناعة الشورى": مصر تقف عند الرقم صفر في مجال الثروة المعدنية

كتب : محمد يوسف ومحمد حمدي منذ 31 دقيقة

طالب أعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشورى بزيادة قيمة الإتاوات على استغلال الثروة المعدنية مقابل تقليل الضرائب أو الإعفاء التام منها لتشجيع الشركات على البحث والاستكشاف في السوق المصري في الثروة المعدنية.

وقال الدكتور طارق مصطفى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها لمناقشة قانون الثروة المعدنية، إن لاتزال تقف عند الرقم صفر في مجال الثروة المعدنية، وليس هناك أي إنجاز يذكر في السنوات الماضية، ونريد أن نعظم من قيمة الإتاوة وتقليل الضرائب حتى فترة معينة قد تصل إلى 5 أو 10 أعوام.

بينما أكد النائب خالد قمحاوي، أنه يجب أن نتفق أولا على تعريف الإتاوة وأنه لا مانع من الحصول على حصة الدولة من عائد استغلال الثروة المعدنية حتى لو تم إعفاء المستثمر من الضرائب، مطالبا بتعظيم قيمة الإتاوة مثلما يحدث في الدول الأخرى.

وأمام هذه المناقشات، قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، إن الثروة المعدنية ملك للشعب جميعا، وإن الشعب من حقه أن يكون شريكا ويحصل على حقه من عقود الاستغلال، مؤكدا أن هذا الأمر قانوني وشرعي ومنطقي.

وشهدت اللجنة خلافات حول المناطق التي تجرى عليها الهيئة دراسات وأبحاث ويجب طرحها في مزايدة علنية ويتم وضعها في سجلات الهيئة، حيث أشار النواب إلى أن هذه النقاط أثارت مشاكل كثيرة في المحاكم لأن السجلات غير منظمة.

من جانبه، قال الدكتور مسعد هاشم، رئيس هيئة الثروة المعدنية، إن الإتاوة تخصم من المنتج نفسه، مشير إلى أن السجل سيكون خاصا بالمساحات الاقتصادية المميزة، وليس هو السجل الذي كان يسجل فيه كل من هب ودب في السابق.

ورد رئيس اللجنة بأنه لا يمكن وضع كل شىء في القانون، وأنه لو أراد أي أحد أن يفسد أن يمنعه ذلك، ويجب ألا نضيع الوقت.

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