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البابا تواضروس يرسم أول أسقف مصرى لرعاية أقباط المهجر بهولندا

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البابا تواضروس يرسم أول أسقف مصرى لرعاية أقباط المهجر بهولندا البابا تواضروس يرسم أول أسقف مصرى لرعاية أقباط المهجر بهولندا

قام قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، برسامة الراهب "أرسانيوس البراموسى" راعى كنيسة العذراء مريم بهولندا باسم الأنبا "أرسانى" أول أسقفا للكنيسة القبطية بهولندا بعد 27 عاما من إنشائها.

وتنتظر المملكة الهولندية عودة الأنبا أرسانى أسقف لهولندا تابع للكنيسة القبطية لخدمة الكنائس القبطية وأقباط المهجر بهولندا، بعد مطالب كهنة الكنيسة القبطية والشعب القبطى بهولندا.

وأعلنت البابا تواضروس الثانى رسامة الأنبا "أرسانيوس" أول أسقفا لهولندا بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية بمناسبة ذكرى حلول روح القدس على الرسل بعد قيامة المسيح بخمسين يوماً.

فى حين أعربت الكنيسة القبطية بهولندا عن شعور الأقباط هناك بالفرح والسرور والرضى.

من جهة أخرى، سافر عدد من كهنة الكنيسة القبطية بهولندا للقاهرة، وهم القس يسى حنا والقس يوساب والقس بافلوس سعيد ومن الشعب القبطى سافر مجدى سعيد رجل الأعمال القبطى وعدد كبير من المصريين بهولندا للاحتفال برسامة الأنبا أرسانى.

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مصر 365