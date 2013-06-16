مصري نائباً لرئيس الاتحاد العالمي لجراحة الأطفال

كتب : مروة مرسي منذ 17 دقيقة

تولي الدكتور سامح شحاته، رئيس قسم جراحة الأطفال بكلية الطب جامعة الاسكندرية، منصب نائب رئيس الاتحاد العالمي لجراحة الأطفال، وذلك بعد ما تم انتخابه في اجتماع مجلس إدارة المنظمة الدولية لجراحة الأطفال ليكون نائباً لرئيس الاتحاد بمدينة طوكيو باليابان في مايو الماضي.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار عربي لهذا المنصب، خاصة أن هذه المنظمة تهتم بشئون جراحة الأطفال في العالم فيما يتعلق بالبحث العلمي وتدريب شباب الأطباء على الجديد في هذا المجال ويضم مجلس إدارة المنظمة ممثلين عن جميع القارات، ويمثل الدكتور سامح شحاته منطقة الشرق الأوسط في هذا المجلس.