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المغير: تأجيل مثولي أمام النيابة بعد أنباء عن تجهيز رشا عزب بلطجية للاعتداء عليّ

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المغير: تأجيل مثولي أمام النيابة بعد أنباء عن تجهيز رشا عزب بلطجية للاعتداء عليّ المغير: تأجيل مثولي أمام النيابة بعد أنباء عن تجهيز رشا عزب بلطجية للاعتداء عليّ

كتب : فاطمة النشابي منذ 28 دقيقة

قال أحمد المغير، الناشط الإخواني، إنه وردت إليه أنباء حول أن الناشطة السياسة رشا عزب، تجهز مجموعة من البلطجية للاعتداء عليه اليوم أثناء ذهابه للإدلاء بأقواله في البلاغ الذي قدمه ضدها على خلفية أحداث وزارة الثقافة، وذلك بعد تسريب خبر استدعاء النيابة له أمس إلى وسائل الإعلام بشكل غير مفهوم.

وتابع عبر حسابه الخاص على "فيس بوك": "لذا فقد حيل بيني وبين المثول أمام النيابة اليوم وجاري تحديد موعد آخر، وأنا أهيب بالجميع لتوخي مسؤولياته القانونية واحترام الخصوصية التي كفلها القانون للمواطنين حفاظا على أرواحهم وسلامتهم".

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