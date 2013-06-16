"الكهرباء" تبدأ مشروع إضاءة مبانيها بالطاقة الشمسية

كتب : نادية الدكروري منذ 23 دقيقة

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة في تنفيذ مشروع استخدام الطاقة الشمسية لإنارة بعض المباني التابعة لها، في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الجديدة لترشيد استهلاك الطاقة.

وقال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، إن هذا المشروع سيتم تنفيذه من خلال إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا "الفوطوفولطية" قدرة كل منها 40 كيلووات، إحداهما متصلة بالشبكة مع بطاريات للطوارئ بطاقة 60 كيلووات/ساعة.

وأضاف إمام، أنه تم اختيار مبنى ديوان عام وزارة الكهرباء ومبنى الوزارة القديم لتركيب المحطتين، فضلاً عن إنارة بعض الأعمدة أمام المبنيين باستخدام الطاقة الشمسية.

ويتم حاليا تنفيذ مشروعات أخرى لتوليد الكهرباء بتكونولوجيا الطاقة الشمسية في وزارتي السياحة والإسكان، حتى يتم تعميم المشروعات للاعتماد على الطاقة الشمسية.