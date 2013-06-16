أخبار عاجلة

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

"الكهرباء" تبدأ مشروع إضاءة مبانيها بالطاقة الشمسية

Google+ Print
"الكهرباء" تبدأ مشروع إضاءة مبانيها بالطاقة الشمسية "الكهرباء" تبدأ مشروع إضاءة مبانيها بالطاقة الشمسية

كتب : نادية الدكروري منذ 23 دقيقة

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة في تنفيذ مشروع استخدام الطاقة الشمسية لإنارة بعض المباني التابعة لها، في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الجديدة لترشيد استهلاك الطاقة.

وقال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، إن هذا المشروع سيتم تنفيذه من خلال إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا "الفوطوفولطية" قدرة كل منها 40 كيلووات، إحداهما متصلة بالشبكة مع بطاريات للطوارئ بطاقة 60 كيلووات/ساعة.

وأضاف إمام، أنه تم اختيار مبنى ديوان عام وزارة الكهرباء ومبنى الوزارة القديم لتركيب المحطتين، فضلاً عن إنارة بعض الأعمدة أمام المبنيين باستخدام الطاقة الشمسية.

ويتم حاليا تنفيذ مشروعات أخرى لتوليد الكهرباء بتكونولوجيا الطاقة الشمسية في وزارتي السياحة والإسكان، حتى يتم تعميم المشروعات للاعتماد على الطاقة الشمسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية