مظاهرة لتكتل "ناصريون" أمام السفارة الأمريكية تحت شعار "لن يحكمنا البيت الأبيض"

كتب : خالد عبدالرسول منذ 19 دقيقة

يتظاهر في الخامسة بعد عصر اليوم، ما يعرف بـ"تكتل الحركات الناصرية" (ناصريون)، أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، تحت شعار "لن يحكمنا البيت الأبيض"، لإعلان رفضهم لما وصفوه بـ"الصفقة التي عقدها الرئيس مرسي وجماعته مع الأمريكان لتنفيذ المخطط الأمريكي لتقسيم المنطقة"، والذي تجلى بوضوح في قطع العلاقات مع سوريا، والدعوة للجهاد في سوريا، بالتزامن مع القرار الأمريكي بتسليح المعارضة السورية، على حد قولهم.

وقال تكتل "ناصريون"، في بيان له، إنه "في الوقت الذي يعقد فيه مرسي هذه الصفقة، فإنه يعتبر الصهاينة أصدقائه الأعزاء، ويتم تسليم الاقتصاد المصري للبنك الدولي مقابل الدعم الأمريكي لنظام الإخوان، وذلك في مواجهة ثورة الشعب المصري في 30 يونيو المقبل".