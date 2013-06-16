أزهريون يحاضرون بالجامع الأزهر لتدريس كيفية التعامل مع قضايا الوطن

كتب : وائل فايز منذ 2 دقيقة

يبدأ عدد من علماء الأزهر الشريف ابتداءا من 26 يونيو الجاري إلقاء مجموعة من المحاضرات والندوات الشهرية بالجامع الازهر، وذلك في إطار تواصل الجهود الدعوية للأزهر الشريف.

وتقام الندوة الشهرية الأولى لعلماء الأزهر تحت عنوان "رسالة الأزهر ومنهجه في تناول القضايا الشرعية والفكرية والوطنية"، عقب صلاة المغرب، ويحاضر فيها كل من الدكتور محمد مختار جمعة، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية وعضو المكتب الفني لشيخ الأزهر، والدكتور عباس شومان، رئيس قسم الشريعة الإسلامية في كلية الدراسات الإسلامية، والأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور محمد عبد الصمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر، والدكتور أسامة السيد الأزهري، مدرس الحديث بجامعة الأزهر.