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بنات رجل الأعمال محمد أبو العنين يغادرن مصر بعد موافقة الأمن

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بنات رجل الأعمال محمد أبو العنين يغادرن مصر بعد موافقة الأمن بنات رجل الأعمال محمد أبو العنين يغادرن مصر بعد موافقة الأمن

غادر مطار القاهرة الدولى، منذ قليل اليوم الأحد، كل من عائشة وعزيزة وهناء بنات محمد محمد أبو العينين، رجل الأعمال بعد ما قدمن موافقة ضابط الاتصال على سفرهن، بعدما تبين أنهن مدرجات على قوائم المنع من السفر كطلب من الكسب غير المشروع.
> وأكد مصدر أن بنات رجل الأعمال "محمد أبو العنين" غادرن على متن طائرة الخطوط المصرية المتجهة إلى باريس.

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مصر 365

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