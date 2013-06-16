عطل فى الجوازات السعودية يؤجل 16 رحلة طيران

تسبب عطل مفاجئ فى أنظمة الحاسب الآلى، فى حالة من الشلل لحركة السفر بجميع منافذ المملكة العربية السعودية، وتأخرت 16 رحلة طيران فى جميع مطارات المملكة بينها 3 رحلات فى مطار الدمام، بينما تم إلغاء سفر 180 راكبا كانوا متوجهين للسفر من مطار البحرين عبر جسر الملك فهد ولم يلحقوا بالطائرات بسبب العطل.

وكشفت المديرية العامة للجوازات- فى بيان نشر اليوم- عن العطل الذى أصاب نظام الحدود فى منافذ الجوازات الحدودية، مبينة أنه خلل فنى خارج عن الإرادة وتمت معالجته.

وأوضحت أن نظام الحدود المستخدم فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية تعطل عن العمل بسبب خلل فنى فى النظام.

وذكرت صحيفة (اليوم) السعودية، أن العطل أدى إلى تكدس أعداد كبيرة للمسافرين الذين أبدوا انزعاجهم من التأخير واتهموا الجوازات بأنها سبب الأزمة، مشيرين إلى أن هذا الموقف الطارئ لم يتم الاستعداد له مما وضعهم فى مأزق وتسبب فى معاناة للمرضى وكبار السن وأيضا الأطفال.

واستغرق توقف الحاسب الآلى بجوازات جسر الملك قرابة ساعتين و20 دقيقة، وتبين أن حصيلة المسافرين النهائية عقب تشغيل الحاسب بلغت 100 ألف مسافر واضطر مساعد مدير جسر الملك فهد المقدم ماجد الفغم إلى الاستعداد لتشغيل جميع كبائن الجوازات الرئيسية قبل عودة العمل بالحاسب.

كما اكتظ منقذ الكويت بعدد كبير من المسافرين إلى الكويت والقادمين وطالب عدد منهم بأن تسمح الجوازات لهم بالدخول إلى السعودية والاحتفاظ برقم الجواز ومعلومات المسافر حتى إذا عاد الحاسب إلى الخدمة يقومون بإدخال المعلومات بدلا من معاناة الانتظار.

يذكر أن العطل بدأ فى ساعة متأخرة مساء الجمعة، واستمر حتى صباح أمس السبت، واستمرت محاولات إصلاحه من قبل موظفى الجوازات وقد عاودت أقسام الجوازات العاملة فى المنافذ والمطارات العمل بعد ذلك.