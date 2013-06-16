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انتظام الحركة المرورية على طريق مصر أسوان بعد حادث توك توك الشراونة

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انتظام الحركة المرورية على طريق مصر أسوان بعد حادث توك توك الشراونة انتظام الحركة المرورية على طريق مصر أسوان بعد حادث توك توك الشراونة

شهد الطريق السريع أسوان الشرقى، صباح اليوم الأحد، انتظاما فى الحركة المرورية فى الاتجاهين بطول محافظة أسوان، وخاصة عند كمين الشراونة الأمنى شمال شرق مركز إدفو الواقع فى حدود محافظة أسوان مع محافظة الأقصر.

وكان الكمين قد شهد مساء أمس تصعيدا من قبل مجموعة من الأهالى ضد العناصر الأمنية المتمركزة به، بسبب التحفظ على توك توك وإلقاء القبض على قائده حينما اقتحم التوك التوك الكمين فأصاب أحد أفراد الكمين وتم نقله لمستشفى إدفو العام للعلاج.

ونجحت الجهود الأمنية فى التعامل مع الواقعة، وأعادت الحركة المرورية منذ مساء أمس.

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مصر 365

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