أخبار عاجلة

في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

غدا.. وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية للمطالبة بإغلاق جوانتانامو

Google+ Print
غدا.. وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية للمطالبة بإغلاق جوانتانامو غدا.. وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية للمطالبة بإغلاق جوانتانامو

دعا ناشطون يمنيون إلى المشاركة فى وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية بصنعاء غدا الاثنين، احتجاجا على ما وصفوه بمماطلة الأمريكية فى الإيفاء بتعهداتها بإغلاق معتقل جوانتانامو.

يشارك فى هذه الاحتجاجات الوفد الأمريكى الذى زار اليمن بتنسيق مع مجموعة السلام كود بينك، بهدف لفت نظر العالم إلى تدهور الحالة الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام حتى وصلوا إلى حالة حرجة، والتى تقف بين الحياة والموت، حيث لا يزالون مضربين عن الطعام منذ السادس من فبراير الماضى، يطالب الوفد بالإفراج عن 56 معتقلا يمنيا فورا وإخضاع الآخرين لمحاكمات سريعة وعادلة.

كان الوفد الأمريكى الذى زار اليمن بتنسيق مع مجموعة السلام كود بينك قد استمع يوم الأربعاء الماضى إلى قصص محزنة من أفراد عائلات المعتقلين اليمنيين فى جوانتانامو.

وبتنسيق مع الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود"، (إحدى منظمات المجتمع المدنى اليمنية)، قرر أهالى المعتقلين تنظيم أول وقفة احتجاجية يمنية أمريكية فى صنعاء.

وحسب بيان للناشطين، سيقدم أهالى معتقلى جوانتانامو رسائل إلى السفير الأمريكى فيرستاين يوضحون فيها مدى معاناتهم من اعتقال أبنائهم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج