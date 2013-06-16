غدا.. وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية للمطالبة بإغلاق جوانتانامو

دعا ناشطون يمنيون إلى المشاركة فى وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية بصنعاء غدا الاثنين، احتجاجا على ما وصفوه بمماطلة الحكومة الأمريكية فى الإيفاء بتعهداتها بإغلاق معتقل جوانتانامو.

يشارك فى هذه الاحتجاجات الوفد الأمريكى الذى زار اليمن بتنسيق مع مجموعة السلام كود بينك، بهدف لفت نظر العالم إلى تدهور الحالة الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام حتى وصلوا إلى حالة حرجة، والتى تقف بين الحياة والموت، حيث لا يزالون مضربين عن الطعام منذ السادس من فبراير الماضى، يطالب الوفد بالإفراج عن 56 معتقلا يمنيا فورا وإخضاع الآخرين لمحاكمات سريعة وعادلة.

كان الوفد الأمريكى الذى زار اليمن بتنسيق مع مجموعة السلام كود بينك قد استمع يوم الأربعاء الماضى إلى قصص محزنة من أفراد عائلات المعتقلين اليمنيين فى جوانتانامو.

وبتنسيق مع الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود"، (إحدى منظمات المجتمع المدنى اليمنية)، قرر أهالى المعتقلين تنظيم أول وقفة احتجاجية يمنية أمريكية فى صنعاء.

وحسب بيان للناشطين، سيقدم أهالى معتقلى جوانتانامو رسائل إلى السفير الأمريكى فيرستاين يوضحون فيها مدى معاناتهم من اعتقال أبنائهم.

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