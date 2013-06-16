أخبار عاجلة

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

"محيي الدين" لـ"مرسي": فارق كبير بين شرعية صندوق الانتخابات وشريعة رب العالمين

Google+ Print
"محيي الدين" لـ"مرسي": فارق كبير بين شرعية صندوق الانتخابات وشريعة رب العالمين "محيي الدين" لـ"مرسي": فارق كبير بين شرعية صندوق الانتخابات وشريعة رب العالمين
محيي الدين: مرسي يصر على أن يبدو معبرا عن جزء من الشعب

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد حمدي منذ 9 دقائق

انتقد الدكتور محمد محيي الدين نائب رئيس حزب غد الثورة وعضو مجلس الشورى، قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري وغلق السفارة المصرية، وقال محيي الدين، كنت أتمنى أن أرى هذه الشجاعة في مواجهة العدو الحقيقي للبلاد، وليس في مواجهة دولة شقيقة، كان يجب علي أن تقود عملية التفاوض بين الأطراف المتنازعة؛ حفاظا على وحدة سوريا وشعبها وجيشها، الذي هو الهدف الحقيقي والنهائي لما يحدث في سوريا، بدلا من أن تأتي في صف فريق على حساب فريق آخر.

"غد الثورة" سيشارك في المظاهرات السلمية مطالبا بتنفيذ ما وعد به مرسي

وقال محيي الدين، إن حديث الرئيس وحديث ضيوفه أو من استضافوه، يؤكد كما لو أن الرئيس يصر على أن يبدو معبرا عن جزء من الشعب وليس كل الشعب، كما أنه لم يكن حديث دولة، كما أن النظرة إلى المصريين الذين ينتقدون سياسات الرئيس وجماعته وحزبه، وقرروا النزول يوم 30 يونيو في تظاهرات سلمية بأنهم مشركين ومنافقين، والدعاء عليهم يدل على أن الأمر أعقد مما كان يتخيل وأن الديمقراطية وثقافة الاختلاف ما زالت حبرا على ورق عند هؤلاء، خاصة أن كلماتهم كانت في حضور الرئيس ومعيته، وهو ما يعني موافقة ضمنية منه على مثل هذه التعبيرات.

غد الثورة لمرسي: إن لم تستطع أن تفعل فعليك أن "ترحل"

وأكد محيي الدين، أن الإسلام لا يعرف هذا التنطع ولا هذه التقسيمات وأن الاختلاف مع الرئيس لا يعني اختلافا مع الشريعة أو مع الإسلام، وقال: "فارق كبير بين شرعية صندوق الانتخابات وشريعة رب العالمين"، وإلا فهي التجارة بالدين واستغلال سياسي له.

ووجه محيي الدين، حديثه للمعارضة، قائلا: "إنكم الوجه الآخر للديكتاتورية، فأنتم لا تقبلون إلا ما يوافق هواكم، وإن خالف قواعد العمل السياسي وآليات الديمقراطية وعلى رأسها صوت الشعب، وتتعاملون مع الشرعية باعتبارها الحق، إن كانت ضد الإخوان، وباعتبارها الباطل إن كانت مع الإخوان".

محيي الدين: المعارضة الوجه الآخر للديكتاتورية

وأكد أن حزب غد الثورة، سيشارك في المظاهرات السلمية، مطالبا الرئيس، بتنفيذ ما وعد به وما اتفقت عليه القوى الوطنية، وأن الحزب يقول للرئيس "افعل" لأنك تستطيع أن "تفعل" الكثير، وإن لم تستطع أن تفعل فعليك أن "ترحل" طوعا وبإرادتك لتتركنا نختار من يستطيع أن يفعل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا