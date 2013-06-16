أحمد سعيد: "نصرة سوريا" دليل على مدى "العبث" الذي تدار به مصر

كتب : فاطمة النشابي منذ 8 دقائق

وصف الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، المؤتمر الذي عقده الرئيس محمد مرسي أمس باستاد القاهرة مع القوى الإسلامية، تحت مسمى "نصرة سوريا"، بالمؤتمر "المضحك"، مشيرًا إلى أنه دليل على "العبث" الذي تدار به الدولة.

وقال سعيد، في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة" على شاشة "سي بي سي" مساء أمس، "مثل هذا المؤتمر يضحك العالم علينا، وكان بالأحرى أن ينظم مؤتمرًا لدعم الفلاح أو العاطل أو الكادحين من الشعب المصري، بدلاً من الحديث عن سوريا".

وأضاف: "هذا المؤتمر لا يحمل سوى رسالة واحدة، وهي تأييد الإخوان". وتابع قائلاً: "علينا أن نسأل عن حجم الأموال التي نُظمت بها هذا المؤتمر وما أنفق عليه في وقت يعاني فيه الوطن من أزمة اقتصادية".

وتابع السعيد:"إن العابثين الذين تحدث عنهم الرئيس هم الثوار الذين وصلوا به إلى سدة الحكم وكان عليه أن يتخير طريقة حديثه" معتبراً أن الفلول والعصابة التي ذكرها مرسي هي تلك التي هادنها من قبل ومسح له هو وعشيرته الجوخ، وهناك تسجيلات وأدلة تؤكد هذا. لكن الرئيس نسي".