رفض طلب محامي "الإخوان" رد قاضي محاكمة وادي النطرون وتغريمه 4 آلاف جنيه

كتب : أحمد عبد اللطيف وإنجي هيبة منذ 41 دقيقة

رفض المستشار مجدي الخضري رئيس الدائرة الرابعة مدني استئناف الإسماعيلية، طلب المحامي أبو بكر الطرابيلي، رد المستشار خالد محجوب رئيس هيئة المحكمة في قضية وادي النطرون، عن استئناف نظر القضية وقضت بتغريمه 4 آلاف جنيه.

كان المحامي، تقدم بطلب رد هيئة محكمة جنح مستأنف، التي تنظر قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون بعدما تم رفض طلب تدخله مع النيابة العامة في الدعوى لعدم جواز طلبه.

كما تقدم بمذكرة إلى هيئة محكمة الدائرة الرابعة مدني استئناف الإسماعيلية، برئاسة المستشار مجدي الخضري، طلب فيها إحالة المستشار خالد محجوب، الذي ينظر قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، لأعمال إدارية لعدم الصلاحية لخمسة أسباب.

وطالب الطرابيلي، في مذكرة رسمية من وزارة الداخلية، كشف عمل المستشار محجوب، أثناء خدمته في جهاز الشرطة، والجزاءات الإدارية التي وقعت عليه أثناء الخدمة ولم تدرج في خطاب ترشيحه للعمل بالقضاء، كما طلب الحصول على تقرير عن فترة عمل والده وزير الأوقاف الأسبق محمد علي محجوب، وعدد الوحدات السكنية التي خصصت في عهده للسيدة لوسي آرتين.