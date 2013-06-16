غلق محطة كهرباء العين السخنة لليوم الثانى لمطالبة العمال بالتعيين

قام عمال شركات المقاول بغلق أبواب محطة كهرباء العين السخنة بالسويس لليوم الثانى بعد الوقفة التى نظموها بالأمس ومنعوا المهندسين من الدخول كنوع من الضغط منهم لمطالبة الوزارة بسرعة إنهاء إجراءات تعيينهم.

وقال العمال لـ"اليوم السابع" إن كل من دخل معهم فى مفاوضات بالأمس وحتى اليوم فشلت لعدم جديتها، موضحين أنهم قاموا بإيقاف المحطة ليوم واحد فى 3 يونيه الحالى ودخل عدد من قيادات الشركة القابضة وشركة الدلتا للكهرباء ووعدهم بحل مشكلة التعيين وإنهاء الإجراءات فى أسرع وقت ولكن لم يحدث شىء.

وقال أيمن سعيد القيادى العمالى بالموقع والمتحدث باسم العمال إن اعتراض العمال هو بسبب تأخر الدفعة الأولى للتعيين وعددهم 19، وهو ما أثر على الدفعة الثانية وعددهم 30 عاملا، موضحا أن إجراءات التعيين مستمرة دون مشاكل ولكن ببطء شديد، هذا ما جعلهم يحتجون ويغلقون الموقع.

يذكر أن محطة كهرباء العين السخنة مازالت فى مرحلة الإنشاء، ومقرر تسليمها فى يوليو 2013، والتى تعد أكبر المحطات الكهربائية، ومستقبل مصر إستراتيجيًا فى توليد الكهرباء، والتى ستنتج 1300 ميجا فى الساعة وتوليدها إلى الشبكة الرئيسية لكهرباء مصر.

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