أخبار عاجلة

في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

غلق محطة كهرباء العين السخنة لليوم الثانى لمطالبة العمال بالتعيين

Google+ Print
غلق محطة كهرباء العين السخنة لليوم الثانى لمطالبة العمال بالتعيين غلق محطة كهرباء العين السخنة لليوم الثانى لمطالبة العمال بالتعيين

قام عمال شركات المقاول بغلق أبواب محطة كهرباء العين السخنة بالسويس لليوم الثانى بعد الوقفة التى نظموها بالأمس ومنعوا المهندسين من الدخول كنوع من الضغط منهم لمطالبة الوزارة بسرعة إنهاء إجراءات تعيينهم.

وقال العمال لـ"اليوم السابع" إن كل من دخل معهم فى مفاوضات بالأمس وحتى اليوم فشلت لعدم جديتها، موضحين أنهم قاموا بإيقاف المحطة ليوم واحد فى 3 يونيه الحالى ودخل عدد من قيادات الشركة القابضة وشركة الدلتا للكهرباء ووعدهم بحل مشكلة التعيين وإنهاء الإجراءات فى أسرع وقت ولكن لم يحدث شىء.

وقال أيمن سعيد القيادى العمالى بالموقع والمتحدث باسم العمال إن اعتراض العمال هو بسبب تأخر الدفعة الأولى للتعيين وعددهم 19، وهو ما أثر على الدفعة الثانية وعددهم 30 عاملا، موضحا أن إجراءات التعيين مستمرة دون مشاكل ولكن ببطء شديد، هذا ما جعلهم يحتجون ويغلقون الموقع.

يذكر أن محطة كهرباء العين السخنة مازالت فى مرحلة الإنشاء، ومقرر تسليمها فى يوليو 2013، والتى تعد أكبر المحطات الكهربائية، ومستقبل إستراتيجيًا فى توليد الكهرباء، والتى ستنتج 1300 ميجا فى الساعة وتوليدها إلى الشبكة الرئيسية لكهرباء مصر.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا