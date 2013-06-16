"مسودة اللائحة الجديدة" : خفض شرط الترشح لـ"الإرشاد" إلى 10 سنوات

زيادة أعضاء المكتب إلى 20 و«الشورى» إلى 130 عضواً.. وتعديل لجنة العقوبات

كتب : محمد طارق منذ 31 دقيقة

حصلت «الوطن» على عدد من البنود المقترحة بشأن تعديل اللائحة الداخلية لتنظيم الإخوان، المقرر إجراؤها، على الأرجح، قبل انتخابات مكتب الإرشاد نهاية العام الجارى.

تشمل أبرز البنود المرشحة للتعديل، البند الخاص بشروط الترشح لعضوية مكتب الإرشاد ولائحة العقوبات والجزاءات وعدد أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى التنظيم.

وقالت مصادر إخوانية إن المسودة تتضمن تعديل البند الخاص بعضوية مكتب الإرشاد، التى تنص على أن العضو المرشح لهذا المنصب يجب أن يكون مر على عضويته فى الجماعة 15 سنة هلالية، ويكون «أخ عامل» وله قدر كبير من العلم الشرعى، حيث يقترح أن يتم تعديل هذا النص ليقتصر شرط مدة العضوية على 10 سنوات فقط، لفتح المجال أمام الشباب للتصعيد داخل «الإرشاد».

وأضافت المصادر أن البند الثانى المقترح تعديله الخاص بلائحة العقوبات، التى تنص على تشكيل لجنة تحقيق تتولى محاسبة العضو على أى جرم يرتكبه لتطبيق ما يسمى بـ«تضعيف العضو» أى تخفيض مستوى العضو الإدارى والتربوى داخل «الجماعة» أو أن يتم إيقافه أو تجميد عضويته.

وأشارت إلى أن النص المقترح هو أن تكون لجنة التحقيق لجنة مستقلة بعيدا عن المحيط الإدارى التى تم إدانة العضو فيه لضمان استقلالية اللجنة وعدالة القرار.

كما تتضمن المسودة اقتراحا بزيادة عدد أعضاء مكتب الإرشاد من 16 إلى 20 عضواً، وزيادة عدد المعينين، بالإضافة إلى زيادة أعضاء مجلس شورى الجماعة من 118 إلى 130 عضواً.

ولفتت المصادر إلى أن العمل على تعديل اللائحة الداخلية للإخوان الموجودة حاليا ووضع لائحة جديدة تتناسب مع المرحلة الجديدة بعد الثورة، بدأ منذ سنة إلا أن الأحداث السياسية الملتهبة حالت دون استكمال هذه الخطوة ووضع اللائحة الجديدة.

من جهته، قال المهندس ياسر محرز، المتحدث باسم الإخوان، لـ«الوطن»: إن إجراء الانتخابات الداخلية للإخوان غير مرتبط بشكل كلى بالانتهاء من اللائحة الداخلية، خصوصا أن اللائحة الحالية صالحة لإجراء الانتخابات من خلالها.

أخبار متعلقة

"رياح التغيير" داخل "الجماعة" تهدد "مكتب الإرشاد"

شباب إخوان: "العواجيز" اضروا بالجماعة وبمصر.. وتسببوا فى المطالبة برحيل "مرسى"

خالد داود: استمرار "بديع" ونوابه خسارة كبيرة لمصر

آخر مستقيل: الشخصيات الكاذبة هى من يؤخذ رأيها

شباب الإخوان والعمل السياسى