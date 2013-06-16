شباب الإخوان والعمل السياسى

كتب : وليد البدرى منذ 30 دقيقة

مخطئ من يظن أن الجماعة تتجاهل دور الشباب، بل إنها تدرك أهمية دور أبنائها، وهى توظف هذا الدور حينما يأتى وقته. ولأن الشباب ملىء بالحماس والطاقة والحب لوطنه الغالى، رأت أنه حان الوقت لاستخدام هذا الحماس الملىء بالخبرة والوفاء لبلده، حتى نستطيع أن نمر من الحالة التى تعيشها مصر الآن من تدهور اقتصادى كاد أن يجعلنا نعيش سنين عجافاً باستخدام كوادرها الشابة لخدمة الوطن.

والسؤال هنا: لماذا لم تلجأ الجماعة إلى الشباب بعد ثورة 25 يناير المجيدة بالرغم من أن الشباب شارك فى الثورة كى يطيح بالفساد والظلم والطغيان حتى ولو كلفه ذلك حياته؟ والجواب هنا: لأن الجماعة رأت أنه لا بد أن يعقب هذه الثورة حكمة الشيوخ لا حماس الشباب، ورأت أن طاقة الشباب سيأتى دورها لا محالة بعد أن تمر الأزمات فى سلام، وكان الوقت العصيب فى حاجة لحكمة الشيوخ أكثر من حماس الشباب.

ونحن الآن نرى أن الجماعة أدركت أنه أصبح دور الشباب الآن مهماً للغاية لبناء هذا الوطن، فقام حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة بوضع الشباب على رؤوس قوائمه فى الانتخابات المقبلة بنسبة 25% من نسبة مرشحيه من الشباب، وقامت الجماعة بوضع متحدثين رسميين لها من الشباب ورشحوا عدداً من الشباب لحمل الحقائب الوزارية من بينهم الدكتور باسم عودة الذى شهد له الجميع بالنشاط والعمل الدؤوب والجاد والذى يُعتبر من أكفأ الوزراء فى حكومة قنديل، ولأن الشباب متعطش للعمل من أجل خدمة وطنه فلذلك كانت الجماعة تؤخر دخول شبابها فى العمل السياسى إلى أن يأتى الوقت المناسب كى يكسب المهارات التى تؤهله حتى يستطيع أن يقدم لبلده الكثير والكثير وكى يبهر العالم بأسره، وليس كما ادعى البعض بأنها تهمّشه وتجعله فى مؤخرة الصفوف من أجل أن يسمع ويطيع وينفذ الأوامر فقط.

والغريب فى الأمر أن هناك الكثير من الإشاعات تقول إن شباب الجماعة متمرد على قيادته، وهذا عكس الحقيقة. قد يغضب الشباب ويعبر عن غضبه والجماعة تتفهم ذلك وتتلقى هذا الغضب بصدر رحب لأنه كما قلت من قبل فالشباب ملىء بالحماس والشيوخ يتحلون بالحكمة التى تستوعب غضب شبابها الذى لا يغضب لنفسه بقدر ما يغضب كى يشارك فى بناء وطنه الغالى الذى يتآمر عليه الكثير ممن يدعون الوطنية وهم يسهرون ليل نهار كى يطيحوا بأحلام المصريين الذين ثاروا كى ينالوا حريتهم ويجدوا قوت عيش يومهم بسلام.

- مسؤول بالمركز الإعلامى لحزب الحرية والعدالة

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