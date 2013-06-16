«شيرين» لـ«عساف أراب أيدول»: «أنا مش مرتبطة»

كتب : محمد عبدالجليل منذ 44 دقيقة

العديد من المفارقات الكوميدية شهدتها حلقة أمس الأول من برنامج المسابقات «أراب أيدول»، كانت بطلتها المطربة شيرين عبدالوهاب التى حلت كضيفة على حلقة التصفية قبل النهائية، حيث طلبت «شيرين» أن يتوسط أحد حكام البرنامج لدى والد المطرب الفلسطينى محمد عساف لطلب يده، حيث إنها غير مرتبطة فى الوقت الراهن.

وبدأ الأمر حينما أبدت «شيرين» إعجابها بصوت «عساف» عقب تقديمه لأغنية «كل ده كان ليه» للموسيقار محمد عبدالوهاب، لتتساءل بعدها: «هو ده بشر زينا؟.. عايزة أقرصه عشان أتأكد إنه لحم ودم زينا». لم تنسَ «شيرين» أحمد جمال المتسابق المصرى الوحيد فى المسابقة وقالت له: «أحمد جمال أحبك بالطبع، لكن محمد عساف صوته يأتى مرة كل 50 سنة».

«شيرين» غنت خلال الحلقة عدة أغنيات منها «ما شربتش من نيلها» و«بحبك يا لبنان»، وعلق حسن الشافعى أحد أعضاء لجنة التحكيم على رأيها فى صوت «عساف»، قائلاً: «لن يتكرر صوت شيرين فى الخمسين سنة القادمة».

وهنا قالت «شيرين» الكلمة التى تداولتها المواقع الإلكترونية بشكل واسع: «كويس إنك بتمدحنى، لأنى محتاجة حد من لجنة التحكيم يتوسط لى عند بابا محمد عساف، عشان أنا مش مرتبطة حالياً».