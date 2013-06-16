أخبار عاجلة

في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

«شيرين» لـ«عساف أراب أيدول»: «أنا مش مرتبطة»

Google+ Print
«شيرين» لـ«عساف أراب أيدول»: «أنا مش مرتبطة» «شيرين» لـ«عساف أراب أيدول»: «أنا مش مرتبطة»

كتب : محمد عبدالجليل منذ 44 دقيقة

العديد من المفارقات الكوميدية شهدتها حلقة أمس الأول من برنامج المسابقات «أراب أيدول»، كانت بطلتها المطربة عبدالوهاب التى حلت كضيفة على حلقة التصفية قبل النهائية، حيث طلبت «شيرين» أن يتوسط أحد حكام البرنامج لدى والد المطرب الفلسطينى محمد عساف لطلب يده، حيث إنها غير مرتبطة فى الوقت الراهن.

وبدأ الأمر حينما أبدت «شيرين» إعجابها بصوت «عساف» عقب تقديمه لأغنية «كل ده كان ليه» للموسيقار محمد عبدالوهاب، لتتساءل بعدها: «هو ده بشر زينا؟.. عايزة أقرصه عشان أتأكد إنه لحم ودم زينا». لم تنسَ «شيرين» أحمد جمال المتسابق المصرى الوحيد فى المسابقة وقالت له: «أحمد جمال أحبك بالطبع، لكن محمد عساف صوته يأتى مرة كل 50 سنة».

«شيرين» غنت خلال الحلقة عدة أغنيات منها «ما شربتش من نيلها» و«بحبك يا لبنان»، وعلق حسن الشافعى أحد أعضاء لجنة التحكيم على رأيها فى صوت «عساف»، قائلاً: «لن يتكرر صوت شيرين فى الخمسين سنة القادمة».

وهنا قالت «شيرين» الكلمة التى تداولتها المواقع الإلكترونية بشكل واسع: «كويس إنك بتمدحنى، لأنى محتاجة حد من لجنة التحكيم يتوسط لى عند بابا محمد عساف، عشان أنا مش مرتبطة حالياً».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "