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حمزاوي: قطع العلاقات مع" بشار" ضرورة.. لكنها كانت استجابة للمذهبية الطائفية

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حمزاوي: قطع العلاقات مع" بشار" ضرورة.. لكنها كانت استجابة للمذهبية الطائفية حمزاوي: قطع العلاقات مع" بشار" ضرورة.. لكنها كانت استجابة للمذهبية الطائفية

كتب : محمد عاشور منذ 2 دقيقة

قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن لم تكن أبدا مذهبية أو طائفية، مشيرا إلى أن واجب الشعب المصري والعربي هو الانتصار لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأشار حمزاوي، خلال تدوينات له على موقع "تويتر"، إلى أن نظام الأسد في سوريا مجرم ومتورط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة منظمة وتصفية جماعية، شأنه شأن بعض مقاوميه المتطرفين والتكفيريين، موضحا أن قطع العلاقات مع نظام الأسد ضرورة، لكن ليس كاستجابة للمذهبية وللطائفية، كما فعل رئيس الجمهورية اليوم.

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