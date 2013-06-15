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فريد الديب نافيا وفاة مبارك: حالته جيدة ويعي تمامًا ما يحدث في المجتمع

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فريد الديب نافيا وفاة مبارك: حالته جيدة ويعي تمامًا ما يحدث في المجتمع فريد الديب نافيا وفاة مبارك: حالته جيدة ويعي تمامًا ما يحدث في المجتمع

كتب : محمد عاشور منذ 12 دقيقة

نفى فريد الديب، محامي الرئيس السابق حسني مبارك، الأنباء التي ترددت عن وفاة الرئيس السابق، مشيرًا إلى أنه لو توفي الرئيس السابق أو أصابه أي شيء ستيم الإعلان عن ذلك رسميا.

وأضاف الديب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، أنه قابل الرئيس منذ 8 أيام، مؤكدًا أنه حالته جيدة ويعي تمامًا مع يحدث في المجتمع.

وقال إن هناك قرار بإخلاء سبيله في قضية قتل المتظاهرين، مشيرًا إلى أنه الرئيس يستنكر دائما اتهامه "عمال على بطال" في قضايا جديدة.

وأكد أن الرئيس ليست لديه أية مخالفات مالية، مشيرا إلى أن مبارك لا يملك أي أرصدة بنكية في البنوك الأجنبية، وتابع: "كل ثروة ميارك هي 6.5 مليون جنيه في البنك الأهلي فرع الجديدة، ومنزل بشرم الشيخ".

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